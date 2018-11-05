مسلسل ترجمان الأشواق سيعرض قريباً

دمشق-سانا

انتهى فريق عمل مسلسل “ترجمان الأشواق” من استكمال التعديلات الجديدة التي تم إعدادها من قبل الكاتب بشار عباس والمخرج محمد عبد العزيز بإشراف مدير المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي المخرج زياد جريس الريس.

وقال الريس في تصريح لـ سانا بعد عدة اجتماعات مع كل من الكاتب والمخرج تم الاتفاق على إضافة عدد من المشاهد إلى العمل لتوضيح بعض رسائله الأساسية وجوهره الساعي لمستقبل أكثر إنصافاً للإنسان السوري بعد ما تعرض له الوطن من حرب إرهابية شرسة.

وأضاف الريس “نسعى ليأخذ مسلسل ترجمان الأشواق حظوظه وفرصته الصحيحة بالعرض قريباً بعد أن تستكمل العمليات الفنية من مونتاج وتصحيح لوني ومكساج بما يكفل تقديم عمل درامي أكثر تميزاً فنياً وفكرياً.

ويتناول ترجمان الأشواق رحلة مغترب سوري في بحثه عن ابنته المختطفة خلال الحرب على سورية ما يشكل رحلة بحث عن الذات والمستقبل في تقاطعات درامية متعددة ترصد حقبا زمنية متنوعة والتبدلات التي رافقتها اجتماعياً وفكرياً.

يذكر أن المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم السوريين منهم عباس النوري وغسان مسعود وفايز قزق وسلمى المصري وثناء دبسي وسعد مينه.