الشاعر بديع صقور يوقع كتابه (قمر على مركب الريح)

دمشق-سانا

وقع الشاعر بديع صقور اليوم كتابه (قمر على مركب الريح) في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

وأوضح الشاعر صقور في تصريح لسانا أن الكتاب مختارات من ثلاثة عشر عملاً شعرياً صدرت له دون الأعمال القصصية بهدف تعريف القارئ بأعماله من خلال الهيئة العامة السورية للكتاب ليكون فكرة عن مجمل تجربته الشعرية فهي من مقتطفات كل مجموعة.

وبين الشاعر صقور أنه لم يتبع خطاً ما فنياً أو زمنياً في اختيار الأشعار فهو يتبنى كل ما قاله ولكن الاختيار تم على أساس باقة من كل حديقة ليكون القارئ فكرة عن مجمل الحديقة.

الشاعرة ميس كريدي أوضحت أنها جاءت لتتحدث عن مسيرة الشاعر صقور الشعرية من خلال كتابه قمر على مركب الريح الذي يختصر مسيرته الشعرية على مدى يقارب الأربعة عقود من العطاء مشيرة إلى ضرورة التحدث عن اللغة والشاعرية عند قامات عالية في الإنتاج الأدبي والشعري خاصة أن هناك من ينحت في الصخر لإنتاج حالة ثقافية أدبية في ظل ضعف الاهتمام بالثقافة والأدب ومحاولة إرهاق الشعر والفنون النثرية.

وألقى الشاعر صقور نفحات شعرية من المجموعة حلق في سموات الشعر بلغة شعرية هامسة وعميقة في آن وتفوح منها الموسيقا الداخلية عبر الوقف والحركة والسكون وحروف الهمس والجهر وتناغم العبارات من خلال المقابلة والتوازن بين الجمل والتراكيب إضافة إلى الانسيابية في العبارات والدهشة التي يسبغها الشاعر في قصائده ثم تناولت الشاعرة كريدي قصائد الشاعر صقور بإضاءات أدبية مشيرة إلى ما تتسم به من خيال مجنح رفض عبره تأطير الشعر بالعمود والقافية وتنول حياة الناس البسطاء بلغة سلسلة بسيطة تشبههم.

رباب أحمد مديرة ثقافي أبو رمانة عبرت عن اهتمام المركز بتجارب القامات الأدبية والثقافية التي يمثل بديع صقور أحدها خاصة فهو اسم مهم في المشهد الأدبي في سورية بعد مجموعاته العديدة التي اختصرها في كتابه قمر على مركب الريح إضافة لأسلوبه المميز بعذوبة الكلمة وعمق الفكرة والرؤيا ضمن سياق القصيدة.

يذكر أن الشاعر بديع صقور من مواليد اللاذقية عمل مدرسا للغة العربية وأوفد إلى تشيلي لتدريس الجالية العربية هناك كما عمل رئيساً لتحرير جريدة ومجلة بناة الأجيال ومجلة الآداب العالمية والشاعر صقور عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب لديه مجموعات قصصية عديدة منها (مرفأ طائر الظهيرة) و(خريف المطر) إضافة إلى 15 مجموعة شعرية منها (أعد الزهرة إلى السماء) و(يحدث في السهل البعيد) و(أيها العابر أيها الغريب).

بلال أحمد