إيران تطالب بالتصدي للحظر الأميركي اللا مشروع عليها

طهران-سانا

طالبت إيران منظمة الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي بالتصدي للحظر الأميركي الأحادي اللامشروع عليها.

ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الأميركي الجديد ضد إيران حيز التنفيذ رسمياً اليوم مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.

ووفقاً لوكالة فارس فقد جاءت المطالبة خلال رسالة بعثها السفير الإيراني لدى المنظمة غلام علي خوشرو إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريس اليوم أكد فيها أن هذا الإجراء الأميركي يتعارض مع القرارات الدولية لجهة سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وحرية التردد والتجارة الدولية.

ووصفت الرسالة هذا الحظر والإجراءات الأميركية الطائشة بأنها تشكل تهديداً للدول والحكومات الأخرى وصولاً إلى زعزعة العلاقات الاقتصادية الإيرانية.

ودعت الرسالة إلى إجماع المجتمع الدولي للرد بشكل حاسم على الإجراءات اللامشروعة واللاانسانية للولايات المتحدة ودعم سيادة القانون والتعددية.

واستهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزمتها الأولى من الإجراءات أحادية الجانب التي فرضتها في آب من العام الماضي على إيران قطاع إنتاج السيارات والذهب والمعادن الثمينة الأخرى بينما تستهدف الحزمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ القطاعين النفطي والمالي الإيراني.