مركز (سوا) للتدريب المهني بالحسكة يستهدف 15 ألف شاب

الحسكة-سانا

يستهدف مركز سوا للتدريب المهني التابع لجمعية المودة الخيرية بالحسكة فئة اليافعين والشباب لتدريبهم على المهن المختلفة بشكل مجاني وفق ما يحتاجه سوق العمل وتنمية مواهبهم وميولهم العملية وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مهن تؤمن لهم مصدر دخل مالي مستقبلا.

المركز المدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أطلق العام الماضي مرحلته الأولى بمجموع 15 مهنة مختلفة استفاد منها ما يقارب 6500 شاب وشابة خضعوا لدورات تدريبية متتابعة ليطلق المركز مرحلته الثانية اليوم بزيادة عدد المهن لتصل إلى 28 مهنة تستهدف 15 ألف شاب وشابة على مدار عام كامل في ظل رفد المركز بقاعات صفية وتدريبية مجهزة بأحدث التجهيزات المطلوبة وبكادر تدريبي يضم مدربين ومدربات ذوي خبرة طويلة في مجالاتهم.

وخلال جولة لمراسل سانا في المركز للاطلاع على واقع الخدمات التي يقدمها تحدث رئيس جمعية المودة سعد سلو عن اهدافه في استثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتقديم الدعم والرعاية لهم وتأهيلهم بشكل محترف عبر إخضاعهم لدورات تدريبية مختلفة وبشكل مجاني على يد مجموعة من المدربين الخبراء ليرتد خيرهم على أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم.

وأشار سلو إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى تخريج 6500 شاب وشابة ومن خلال تتبع واقعهم بعد التخرج استطاع عدد كثير منهم أن يعملوا في مجال الدورة التدريبية التي اتبعوها معربا عن حرص المركز خلال المرحلة الثانية على توسيع قاعدة نشاطه من خلال زيادة عدد المهن والخبرات التي يجب اكسابها للملتحقين وإدخال مهن جديد يحتاجها سوق العمل كالبرامج الحاسوبية المختلفة والمحاسبة وبعض المهن اليدوية.

وفي قاعة صيانة الموبايل والبرمجة يقدم المدرب زاهر الجبر درسا عن برامج السوفت وير وصيانة الهارد وير الخاصة بأجهزة الموبايل موضحا أنه يتم تقديم شرح نظري عن هذه البرامج للمشاركين في الدورة يعقبه مرحلة التعليم التطبيقي العملي لافتا إلى أن من ينهي الدورة التدريبية قادر على فتح محل خاص به للصيانة والفرمتة أو التأسيس الجيد لاتباع دورات احترافية في المجالات القريبة من هذا المجال.

أما مدرب الخياطة الرجالية والنسائية حنا إلياس الذي يقوم بتدريس وتدريب المشاركين على المرحلة الأولى والتأسيسية للخياطة ومستلزماتها وكيفية التعامل مع آلة الخياطة والعمل عليها وتفصيل الألبسة الرجالية والنسائية فقد بين أن لديه 4 مجموعات تدريبية يتراوح عدد كل مجموعة بين 20 و25 شابا وشابة.

المشاركون في الدورات التدريبية عبروا عن تقديرهم للمبادرة التي يوفرها المركز وإتاحة الفرصة لهم لتنمية قدراتهم وميولهم ومنها المشاركة في دورة صيانة الموبايل حيث عبرت نازكة عيسى عن إعجابها بهذا الاختصاص ورغبتها باتباع دورات متقدمة فيه داعية الفتيات إلى الخروج عن نمط اتباع الدورات التقليدية للنساء كالخياطة والحلاقة ودخول مجالات جديدة كانت حكرا على الشباب.

المشاركة في دورة الخياطة بشرى العلي أوضحت أنها تتعلم أساس مهنة الخياطة النسائية والدرزة لتأسيس مشروع خاص بها مستقبلا وكذلك الشاب محمد في مهنة التمديدات الصحية بينما يرى المشارك في مهنة الحلاقة الرجالية الطالب الجامعي أحمد أن تعلم مهنة سريعا في أوقات الفراغ أمر جيد ويساعده في دخول سوق العمل لتوفير مستلزمات تحصيله الدراسي.

يشار إلى أن المهن التي يوفرها المركز هي التمديدات الكهربائية والصحية وصيانة الأجهزة الكهربائية الخياطة والكوافير والحلاقة والإسعافات الأولية والسكرتارية والمحاسبة وقيادة الحاسوب والتصوير الضوئي وصيانة الموبايل والحواسيب واللغة الانكليزية والبرمجة اللغوية العصبية إضافة إلى 13 مهنة مرتبطة ببرامج الحاسوب والانترنت.

نزار حسن