نيبينزيا: إرهابيو “الخوذ البيضاء” يعدون لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجددا أن ما يسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية تقوم بالإعداد لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي في ريف حلب بهدف اتهام الجيش العربي السوري بتنفيذها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الامن الدولي أمس 10حول الحالة في الشرق الاوسط: ما زلنا نترقب معلومات مثيرة للقلق بأن تنظيمات إرهابية في سورية إلى جانب “الخوذ البيضاء” مستمرون في التحضير لاستفزازات واسعة النطاق باستخدام المواد السامة لاتهام الجيش السوري وإيجاد الذرائع لشن عدوان جديد على سورية مشيرا إلى أن الحكومة السورية ترسل كل المعلومات المتعلقة في هذا الشأن إلى أعضاء مجلس الأمن.

وأوضح نيبينزيا أن روسيا حصلت على معلومات تفيد بأن إرهابيين مما يسمى “جيش تركستان” و”الخوذ البيضاء” قاموا بنقل 20 حاوية من الكلور السائل وعبوات تحتوي مواد سامة إلى بلدة أعزاز ومناطق أخرى في ريف حلب بالإضافة إلى معدات لتصوير مسرحيتهم الاستفزازية الجديدة.

وذكر نيبينزيا بأن الحكومة السورية دمرت كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أن الدول الغربية تستخدم هذا الملف للضغط على الحكومة السورية مؤكدا في الوقت نفسه أن الآلية السابقة للتحقيق فى استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية كانت تهدف بشكل أساسي لاتهام الحكومة السورية وأن بعثة تقصي الحقائق تستند إلى مصادر المجموعات الإرهابية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في الثاني من الشهر الجاري عن معلومات تؤكد قيام “التنظيمات الإرهابية” بنقل حاويتين من الكلور إلى مخزن حبوب غرب حماة للقيام باستفزاز واتهام الجيش العربي السوري بتنفيذه فيما أعربت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء الماضي عن قلقها إزاء المعلومات التي تحدثت عن احتمال حدوث استفزازات جديدة باستخدام الكيميائي في سورية مؤكدة ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.