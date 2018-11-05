ظريف: أمريكا غير قادرة على إضعاف الاتفاق النووي مع إيران

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة غير قادرة على إضعاف الاتفاق النووي مع إيران بمجرد انسحابها منه ونحن ما زلنا نعتبره أفضل ما تحقق حتى الآن بهذا الشأن.

وقال ظريف خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم “إن كل وثيقة من الاتفاق تم توقيعها على الملأ وتم الافصاح عنها في الأخبار وذلك بعد أخذ رأي الخبراء النوويين وبما يتماشى مع المصالح الوطنية لإيران”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة وبعد سنة ونصف السنة من السعي والمحاولات الرامية لإضعاف الاتفاق لا تزال عاجزة عن ذلك مشيرا إلى أن الأميركيين عندما دخلوا الاتفاق كان هدفهم وقف البرنامج النووي الإيراني وإغلاق منشأة فوردو ومفاعل أراك النووي للماء الثقيل وكذلك تقييد ايران في العمل فقط على الجيل الاول من اجهزة الطرد المركزي في إطار الابحاث والتنمية وكانوا يرومون ايضا إضافة موضوع قدراتنا الصاروخية الى الموضوع النووي الا أنهم لم يحققوا مطالبهم.

وقال ظريف إن “واشنطن عملت على حشد الراي العالمي ضد ايران من خلال اطلاق الكثير من الاكاذيب لكن الاتفاق النووي كان من القوة بحيث فشلت كل هذه المحاولات وما زال العالم متسمكا به ونحن في حال اردنا نستطيع بسهولة العودة إلى برنامجنا النووي والمضي به قدما أفضل من السابق”.

إلى ذلك اكد ظريف في لقاء أجراه اليوم مع موقع يو إس تودي الاميركي إن “التفاوض مع الولايات المتحدة رهن بانتهاج هذا البلد نزعة جديدة تتسم بالاحترام المتبادل”.

وقال الرئيس الايراني حسن روحانى في وقت سابق اليوم.. “سنبيع ونصدر النفط الايرانى مهما كلف الامر وسنتجاوز الحظر الأميركي غير الشرعى علينا”.

ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الاميركى الجديد ضد إيران حيز التنفيذ رسميا اليوم مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في ايران.