نافذة بلا جدار مجموعة قصصية جديدة للدكتور محمد ياسين صبيح

حمص-سانا

خلاصة تجربة إنسان عاش الحياة بكل أبعادها يقدمها الأديب الدكتور محمد ياسين صبيح في مجموعته القصصية الصادرة حديثا بعنوان “نافذة بلا جدار” تعبيرا عن فضاءات الكون وتجلياته المتلونة حزنا وفرحاً.

صبيح في مجموعته التي تقع في 70 صفحة من القطع المتوسط يسرد في قصصها القصيرة جداً والتي جاءت في أكثر من مئة عنوان مشاعره وفكره وأحاسيسه وأحلامه وآماله وانكساراته معبرا فيها عن مكنوناته بأسلوب سردي مختصر وإيحاءات سمعية وبصرية تختزل ببضع كلمات تفاصيل قصة طويلة

ومعقدة بحبكة فنية متقنة وصور إبداعية وخاتمة فيها زبدة المغزى.

الكاتب والإعلامي علي الراعي رأى ان مجموعة صبيح الصادرة عن دار بعل للطباعة والنشر تشبه الشاشة فهي تعرض دون ملل مشاهد من عوالم كثيرة لقصص استطاع الكاتب من خلالها وعلى مدى شغل طويل أن يساهم في الملامح الجديدة لنص القصة القصيرة جداً التي تجعله في مغايرة ومفارقة عما يشاركه من أنواع إبداعية أخرى.