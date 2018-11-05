المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين الحكم الجائر على الشيخ سلمان

بيروت-سانا

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الحكم الجائر الصادر عن محاكم النظام البحريني بحق الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر مؤكدة أن هذا الحكم سياسي ولا يستند إلى أي مسوغات قانونية.

وقال الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح في بيان له اليوم: “إننا نعرب عن استنكارنا لهذا الحكم ونعلن وقوفنا إلى جانب الشيخ علي سلمان ونطالب النظام البحريني بالتراجع عن هذا القرار السياسي كما نطالب الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمرجعيات الأممية بممارسة كل أشكال الضغط على النظام البحريني لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين”.

وكانت محكمة الاستئناف العليا التابعة للنظام البحريني أصدرت أمس حكما بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان.

ودعا البيان جميع الأحزاب والمؤتمرات لإطلاق حملة تضامنية واسعة لنصرة الشعب البحريني لمساعدتهم على تحقيق مطالبهم المحقة ورفع كل أشكال القمع والجور التي يمارسها النظام البحريني عليهم.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية شعبية بدات عام 2011 تطالب بإصلاحات دستورية وسياسية وبالعدالة الاجتماعية قابلتها سلطات نظام آل خليفة بمختلف أساليب القمع ولجأت إلى توجيه تهم ومزاعم لا صحة لها لزج معارضي سياساتها في السجون.