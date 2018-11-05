5 تشرين الثاني 1956.. االاتحاد السوفيتي ينذر فرنسا وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان ضد مصر

دمشق-سانا

1630 – انتهاء الحرب بين إنكلترا وإسبانيا بتوقيع /اتفاقية مدريد/.

1757 – جيوش بروسيا بقيادة الإمبراطور فريدرخ الثاني تهزم جيوش فرنسا الأكثر عددا وعدة في معركة روسباش خلال حرب الأعوام السبعة بينهما.

1789 – الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على قانون المساواة بين المواطنين.

1914 – المملكة المتحدة تحتل قبرص بالتعاون مع فرنسا وتعلنان الحرب على الدولة العثمانية.

1937 – أدولف هتلر يعقد اجتماعا سريا يفصح فيه عن نيته تكوين متنفس على بقعة من الأرض لألمانيا، مما قاد إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

1956- القوات الفرنسية والبريطانية تحتل مدينتي بورسعيد وبور فؤاد وذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

1956- وزير الدفاع السوفيتي المارشال نيكولاي بولجانين ينذر في رسائل وجهها إلى رئيس وزراء فرنسا غي مولييه ورئيس وزراء المملكة المتحدة أنطوني إيدن ورئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي دافيد بن غوريون بوقف العمليات العسكرية ضد مصر.

1968 – انتخاب ريتشارد نيكسون رئيسا للولايات المتحدة.

1980 – انتخاب رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة.

2008 – الإعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما بنسبة كبيرة على منافسه الجمهوري جون ماكين.

2013 – إطلاق مركبة الفضاء الهندية غير المأهولة مانجاليان إلى كوكب المريخ.

2014 – مجلس النواب اللبناني يقوم بتمديد ولايته الدستورية ليصبح إجمالي ولايته ضعف ولايته الأصلية.

من مواليد هذا اليوم

1854 – بول ساباتييه، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.

1920 – دوغلاس نورث، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.

من وفيات هذا اليوم

1930 – كريستيان أيكمان، عالم فيزياء وفيزيولوجيا هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.

1975 – إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.