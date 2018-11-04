وزير الأوقاف: للمؤسسة الدينية دور كبير في مواجهة المؤامرة على سورية

حلب-سانا

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد اليوم علماء الدين الإسلامي والداعيات وذلك في جامع عبدالله بن عباس بحلب.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية دور المؤسسة الدينية في مواجهة المؤامرة التي تعرضت لها سورية لافتا إلى أن المؤسسة قدمت الشهداء وعلى رأسهم شهيد المحراب الدكتور محمد رمضان سعيد البوطي داعيا الحضور إلى نشر أفكار الدين السمح والإسلام الحقيقي والفكر الصحيح وتجديد الفكر الديني الذي يتناسب ومتطلبات المجتمع.

من جانبه أوضح مدير أوقاف حلب الدكتور محمد رامي العبيد أن أبناء هذه المؤسسة سيبقون على العهد لنشر تعاليم الدين السمح والقضاء على الأفكار المتطرفة.

حضر اللقاء أمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار ومفتي حلب الدكتور محمود عكام.