مناقشة واقع المنشآت السياحية في درعا

درعا-سانا

ناقش اتحاد غرف السياحة السورية اليوم في درعا واقع المنشآت السياحية في المحافظة وسبل النهوض بالواقع السياحي الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الإرهاب.

وطالب أصحاب المنشآت السياحية خلال اجتماعهم اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد في مبنى اتحاد عمال المحافظة بتسهيلات تتعلق بتجديد التراخيص لمن توقفت منشأته عن العمل والإسراع بإعطاء الموافقات الخاصة بشركات النقل السياحي والترويج للسياحة الدينية والاهتمام بالمواقع الدينية إضافة إلى الاهتمام بالمهرجانات الترويجية للمحافظة.

ودعا أصحاب المنشآت إلى تشكيل لجنة لرصد واقع السياحة واحتياجاتها في المحافظة وتأسيس جمعية تعاونية سكنية للعاملين في القطاع السياحي وإعادة النسبة الطبيعية المخصصة لمكاتب حجز تذاكر الطيران والمعمول بها قبل الاأمة في سورية.

كما طالب أصحاب المكاتب السياحية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الجوار وتحديدا الأردن ولبنان أسوة بتعاملهم مع السوريين.

من جهته بين محمد خضور رئيس الاتحاد أنه يتم التعاون مع وزارة السياحة لدعم المنشآت المتضررة وجدولة الديون المتعثرة لافتا إلى العمل على إعفاء أصحاب المنشآت من دفع التأمينات على العمال خلال السنوات السبع الماضية ومنح أصحاب المنشآت إعفاءات لغرامات التأخير في المستحقات التي لم يسددوها بعد لصالح التأمينات الاجتماعية.

وأشار خضور إلى التوصل إلى إلزام أصحاب المنشآت بلوائح أسعار مختومة حصرا من مديرية السياحة المختصة على أن تكون واضحة للزبائن ويمكن تعديلها بين الحين والآخر.

وحول وضع الأدلاء السياحيين لفت خضور إلى أنه تم رفع أجورهم بما يتناسب مع الوضع الحالي إضافة إلى العمل على تشميلهم بالتأمينات الاجتماعية والصحية.

إلى ذلك اطلع أعضاء مجلس الاتحاد على عدد من المنشآت السياحية في مدينة درعا التي بدأت أعمال الترميم وعلى المنشآت على أتستراد دمشق نصيب وعلى معبر نصيب الحدودي واستمع أعضاء الاتحاد لأبرز الصعوبات التي تواجه المنشآت السياحية.