الجيش اليمني: مقتل واصابة 215 من جنود ومرتزقة العدوان السعودي

صنعاء-سانا

أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية مقتل وإصابة 215 من جنود ومرتزقة النظام السعودي بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد يحيى سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “إان قوات العدو المهاجمة منيت خلال الـ 24 ساعة الماضية بهزائم نكراء وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث سقط 215 من المقاتلين بين قتيل وجريح بينهم قيادات كما تم تدمير وإعطاب 20 مدرعة وآلية عسكرية متنوعة بينها مدرعات ذات منظومات حديثة تستخدمها القيادات الميدانية”.

وأشار العميد سريع إلى أنه تمت مفاجأة قوات العدوان المهاجمة بعمليات عسكرية نوعية ناجحة دفاعية وهجومية وخاطفة تمت خلالها استهداف تجمعاتها وتحركاتها والياتها نفذتها وحدات متخصصة من القوات المسلحة باحترافية عالية بإسناد سلاح القوة المدفعية والصاروخية لافتا إلى أن العشرات من قوات العدوان وقعوا في حقل ألغام باتجاه كيلو16 وتطايرت أشلاؤهم.

وأكد العميد سريع أن ما يروج له النظام السعودي في وسائل إعلامه من انتصارات وهمية ما هو إلا تضليل إعلامي سبق وأن استخدمه وثبت فشله في التغطية على الهزائم والخسائر الفادحة التي منيت بها قواته ومحاولة الهروب من الحقائق الصادمة في الميدان والتي كشفها ولا يزال الإعلام الحربي للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وفي السياق ذاته كشفت إحصائية للإعلام الحربي اليمني عن مقتل وإصابة 879 من جنود ومرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني خلال الشهر الماضي.

وأوضحت وحدة القناصة بالجيش اليمني أنها تمكنت من إعطاب 12 آلية عسكرية و4 رشاشات متنوعة بعمليات قنص.

كما أكدت عمليات وحدة ضد الدروع استهداف 55 مدرعة وآلية بصواريخ موجهة وقذائف مباشرة في مختلف الجبهات خلال شهر تشرين الأول الماضي واستهداف 50 تجمعا للعدوان بصواريخ موجهة وقذائف مباشرة و29 تجمعا في جبهات الحدود.

وأضافت إنه تم استهداف 3 دبابات إبرامز وعربتي برادلي بصواريخ موجهة في جبهات الحدود.

إلى ذلك قتل طفل يمنى جراء قصف صاروخي للنظام السعودي على محافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني في المحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن “طفلا من أبناء منطقة طلان بمديرية حيدان استشهد إثر تعرض المنطقة لعشرات الصواريخ السعودية التي استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم”.

وأشار المصدر إلى أن قوات النظام السعودي استهدفت مناطق متفرقة آهلة بالسكان فى مديرية رازح بأكثر من سبعين صاروخا وقذيفة مدفعية خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أيضا أربع غارات استهدفت مناطق متفرقة بمديريتي رازح والظاهر أسفرت عن أضرار بالممتلكات.

وقتل يمنى وأصيب آخر جراء غارة لطيران النظام السعودي استهدفت في وقت سابق اليوم أسرتين نازحتين في محافظة الحديدة غرب اليمن.

بدورها أكدت مصادر في محافظة الحديدة اليمنية أن طيران العدوان السعودي استهدف منطقة كيلو16 وشارع الخمسين وما جاوره جنوب المحافظة بأكثر من 80 غار.

وأفادت المصادر اليمنية بأن غارات العدوان أسفرت عن دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة.