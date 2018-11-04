المضادات الحيوية تزيد احتمالات إصابة الأطفال بالسمنة

واشنطن-سانا

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الرضع والأطفال الصغار الذين يتناولون المضادات الحيوية هم الأكثر عرضة لخطر السمنة في وقت لاحق من حياتهم.

وبينت الدراسة التي راجع فيها علماء من جامعة العلوم الصحية في ولاية ميريلاند بيانات أكثر من 300 ألف طفل أن المضادات الحيوية الموصوفة خلال أول سنتين من عمر الأطفال تزيد خطر الإصابة بالبدانة بنسبة 26 بالمئة وأنه كلما طالت مدة تعاطي الأطفال للأدوية وزادت أعداد المضادات الحيوية ازدادت المخاطر.

ورجحت الدراسة إصابة الفتيات اللواتي يتناولن أربعة أنواع أو أكثر من هذه العقاقير بالسمنة في وقت لاحق من حياتهن بنسبة 50 بالمئة حيث أعطي حوالي ثلاثة أرباع الأطفال الذين خضعوا للدراسة مضادات حيوية قبل بلوغهم العامين وكانت النتيجة أنه من بين 47 ألفا أصيبوا بالبدانة كان هناك 90 بالمئة منهم ممن تناولوا المضادات الحيوية أو أدوية الحموضة.

ونبه الدكتور كادي نيلوند من تناول الأدوية التي تسبب خطر السمنة لأن الذين يعانون السمنة المفرطة في مرحلة الطفولة عادة ما تزيد أوزانهم في مرحلة البلوغ ما يعرضهم لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في القلب.