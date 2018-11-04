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فوز المجد والساحل على حطين وجبلة في دوري كرة القدم للشباب

2018-11-04

اللاذقية-سانا

فاز شباب المجد بكرة القدم على مستضيفه حطين بهدفين لهدف على أرض الملاعب الصناعية بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري العام لفئة الشباب بكرة القدم.

وسجل لفريق المجد عمر تركية في الدقيقتين 3 و43 فيما سجل لحطين أحمد حمصي في الدقيقة27.

وفي طرطوس وعلى أرض الملعب البلدي حقق شباب الساحل فوزاً مهما على ضيفه جبلة بهدفين لهدف فيما تعادل شباب تشرين مع الوثبة بحمص بهدف لهدف.

وكان شباب تشرين حقق في الأسبوع الرابع فوزاً كبيراً على ضيفه جبلة بخمسة أهداف نظيفة والمجد على الحرفيين بثمانية أهداف دون رد والاتحاد على الساحل بثلاثة أهداف لهدفين والكرامة على الشرطة بثلاثة أهداف لهدف فيما تعادل الجيش والطليعة بهدفين لهدفين والوحدة والوثبة بهدف لمثله .

 

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