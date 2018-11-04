زراعة حماة: الواقع الصحي للثروة الحيوانية في المحافظة جيد

حماة-سانا

أكد الدكتور سامي أبو دان معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية بحماة أن الواقع الصحي للثروة الحيوانية في المحافظة جيد في ظل حملات التلقيح المستمرة التي تقوم بها دائرة الصحة الحيوانية وتوفر الأدوية البيطرية ضد الأمراض السارية والجائحة والمعدية.

واوضح أبو دان أن الدائرة أنهت تنفيذ عدد من حملات التلقيح لقطعان الأبقار والأغنام ضد أمراض الحمى القلاعية والبروسيلا والجمرة الخبيثة وتم الانتهاء من حملة تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية واستهدفت 71673 رأسا إضافة إلى تحصين 36831 رأسا من الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي اضافة الى تلقيح فطام الأغنام ضد مرض البروسيلا والأغنام الولادة ضد مرض الجمرة الخبيثة.

وأشار إلى أن الحملة تنفذ عن طريق المراكز ومجموعات الخدمات البيطرية في الوحدات الإرشادية مؤكدا أن اللقاحات متوفرة مجانا لدى المديرية والمراكز البيطرية والوحدات الإرشادية.