(عالم الصحة) تصدر عدداً خاصاً للتوعية بسرطان الثدي

دمشق-سانا

أصدرت مجلة (عالم الصحة) عددا خاصا للتوعية بسرطان الثدي يتضمن معلومات حول وسائل التشخيص المبكر عن المرض وعلاجه والدعم النفسي للمصابات به ودور التغذية في الوقاية منه.

ويتوجه العدد في 80 صفحة للقارئء العادي حيث يوفر إجابات لكل الاسئلة المرتبطة بسرطان الثدي عبر أطباء من مختلف الاختصاصات كما يعرض تجارب لناجيات منه.

ويضم العدد 20 عنوانا متنوعا منها سرطان الثدي لدى صغيرات السن والتأثيرات السلبية للعلاج والكشف المبكر عن المرض والفحص الذاتي الدوري وكما يفرد صفحة خاصة لواقع المرض في سورية.

رئيس التحرير وأمين سر رابطة الشعاعيين السوريين الدكتور ياسر صافي علي أوضح أن الهدف من هذا العدد أن يكون هناك مرجع علمي بلغة بسيطة وواضحة بين يدي السيدات وفي المكتبات الطبية العربية لفهم المرض من التشخيص إلى العلاج والشفاء.

وقال صافي علي: “حاولنا تلخيص المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمرض وتقديم اجابات عن أكثر الاسئلة تكرارا حوله وسلطنا الضوء على الجوانب المؤثرة على حياة المريضة من النواحي الغذائية والنفسية والتجميلية”.

وعن المجلة لفت الدكتور صافي علي إلى أنها محاولة للمساهمة في نشر التوعية والتثقيف الصحي وآخر ما توصلت اليه الأبحاث العلمية المحلية والعالمية فضلا عن تسليط الضوء على الندوات والمؤتمرات الطبية.

يذكر أن سورية شاركت بشهر التوعية العالمي بسرطان الثدي بحملة وطنية تضمنت فحوصا مجانية وجلسات توعية ووصلت في حصيلة غير نهائية إلى ربع مليون سيدة.

دينا سلامة