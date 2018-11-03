صباغ لوفد أطباء الأسنان العرب: سورية انتصرت على الإرهاب بصمود شعبها وتضحيات جيشها

دمشق-سانا

أكد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أن حضور وفود طبية من دول عربية عديدة إلى دمشق هو تعبير صادق عن وقوفهم وشعوب بلدانهم إلى جانب سورية وصمودها في وجه الإرهاب.

وأشار رئيس مجلس الشعب خلال لقائه وفد اتحاد أطباء الأسنان العرب برئاسة الدكتور ياسر الجندي أمين اتحاد أطباء الأسنان العرب مساء اليوم إلى أن ما تعرضت له سورية من حرب إرهابية تكفيرية واجهها الشعب السوري بالالتفاف حول جيشه وقيادته وبذلك صمد وانتصر لتبقى سورية عزيزة مستقلة القرار مؤكدا أن سورية مستمرة بتطهير ما تبقى من أرضها حتى آخر شبر من الإرهابيين.

من جانبه عبر الدكتور الجندي عن اعتزاز الوفود العربية بصمود سورية في وجه الحرب الإرهابية مشيراً إلى أن مشاركتهم بالمؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لنقابة أطباء أسنان سورية “علوم وتقنيات المستقبل” هو دليل انتصار سورية على الإرهاب.

بدورهم أعضاء الوفد أكدوا أن سورية ستبقى نبضا حيا للشعوب العربية وأن الشعب السوري وجيشه أعطوا مثالاً يحتذى لكل العالم في الصمود والانتصار.

حضر اللقاء نقيب أطباء أسنان سورية الدكتورة فادية ديب وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لنقابة أطباء أسنان سورية “علوم وتقنيات المستقبل” في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق بمشاركة وفود نقابية من 13 دولة عربية بحضور 5500 طبيب سوري وعربي.

شهيدي عجيب