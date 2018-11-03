5500 طبيب عربي وسوري يشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الـ 19 لـطباء الأسنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
“الساحة الحمراء”… الأكثر شهرة في موسكو
2018-11-03
نيبينزيا: على المبعوث الدولي الجديد إلى سورية الاعتماد على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا
2018-11-02
مواصلة فعاليات أسبوع الإعلام السوري في موسكو- فيديو
2018-11-02
غاتيلوف: دول غربية تعارض إرسال مساعدات إلى المناطق المحررة من الإرهاب في سورية
2018-11-02
لحود: الموقف الوطني لأهالي الجولان يكمل المشهد الكبير لصمود سورية
2018-11-02
كوبا تؤكد وقوفها وتضامنها مع سورية
2018-11-02
موسكو: الإرهابيون يحاولون تقويض تطبيق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب
2018-11-01
محليات
الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس يلتقي مجموعة من صناعيي الشيخ نجار ويتفقد واقع الخدمات والمشاريع المنفذة في ريف حلب الشرقي
2018-11-03
الأرصاد: الأحد والاثنين أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرد
2018-11-03
وفد برلماني برازيلي: نرفض الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
2018-11-03
إشهار الجمعية السورية للتغذية الصحية
2018-11-03
رغم توفر الكهرباء.. استخدامات متعددة لـ (الليدات) واستيرادها ما زال مستمراً
2018-11-03
مهرجان جماهيري في سقبا بريف دمشق
2018-11-03
إعادة فتح المدخل الجنوبي الرئيسي لمدينة محردة من جهة حماة
2018-11-03
رياضة
الجيش ينفرد في وصافة الدوري الممتاز لكرة القدم
2018-11-03
فوز العربي على صحنايا في دوري كرة السلة لفئة الشباب
2018-11-03
سيرينا ناصيف موهبة واعدة بكرة القدم
2018-11-03
إنجازات كبيرة لكاراتيه اللاذقية في الموسم الحالي
2018-11-03
الجيش يلتقي الاتحاد والطليعة في مواجهة تشرين في ختام الجولة الـ 7 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2018-11-03
بيازيد: أنديتنا المحلية تعاني من قلة حراس المرمى لأسباب فنية
2018-11-03
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يختتم معسكره الأول
2018-11-03
اقتصاد
تراجع زراعة الشوندر بحماة ومطالبات بتأمين متطلبات إنتاجه
2018-11-03
بطاقة إنتاجية تقدر بـ 150 ألف متر مكعب يومياً.. وضع بئر دير عطية 1 الغازي بالخدمة
2018-11-02
الألبسة الجاهزة بحلب تستعيد ألقها – فيديو
2018-11-02
الرمان في حماة … نكهة مميزة ومردود اقتصادي مهم
2018-11-02
محصول العنب في السويداء.. صدارة بالإنتاج وصعوبات في التسويق
2018-11-02
الحسكة.. توزيع 785 طنا من بذار القمح والشعير على الفلاحين
2018-11-01
بدء بيع الأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية بالسويداء
2018-11-01
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الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس يلتقي مجموعة من صناعيي الشيخ نجار ويتفقد واقع الخدمات والمشاريع المنفذة في ريف حلب الشرقي
الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي
وقفة في عين التينة تضامنا مع أهلنا بالجولان المحتل
بتسهيلات من الحكومة السورية… إيصال قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان
منتخب سورية بكرة السلة للشابات يتوج بالمركز الثالث في بطولة آسيا
بتوجيه من الرئيس الأسد.. الحكومة بكامل أعضائها برئاسة المهندس خميس تصل إلى حلب لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي
موسكو: “الخوذ البيضاء” فرع من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتقوم بمحاولات استفزازية جديدة في سورية
غاتيلوف: دول غربية تعارض إرسال مساعدات إلى المناطق المحررة من الإرهاب في سورية
5500 طبيب عربي وسوري يشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الـ 19 لـطباء الأسنان
2018-11-03
تصوير: أسماء الدوس
2018-11-03
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