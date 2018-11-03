اليمن..استهداف مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ (بدر1-بي)

صنعاء-سانا

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخاً باليستياً على تجمعات لجنود النظام السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: “إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بدر1 بي تجمعات كبيرة للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي”.

وكان سلاح الجو اليمنى المسير استهدف في وقت سابق اليوم القاعدة الجوية التابعة لنظام بني سعود المسماة باسم “الملك خالد” في منطقة خميس مشيط في عسير باستخدام طائرة مسيرة من طراز “قاصف1” .

إلى ذلك قال مصدر عسكري يمني: “إن عناصر فريق هندسي تابع لمرتزقة العدوان السعودي اليوم سقطوا بين قتيل ومصاب عندما انفجرت عبوة ناسفة بهم في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

في غضون ذلك واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته على محافظة الحديدة اليوم مستهدفاً بأكثر من 58 طلعة المنظر وكيلو16 ومطار الحديدة بمديرية الحالي كما شن ثماني غارات على مديرية الدريهمي.

وفي وقت سابق اليوم قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون في عمليات شنها الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محافظتي الجوف والضالع.