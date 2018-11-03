الجيش ينفرد في وصافة الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

انفرد فريق الجيش بوصافة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الاتحاد بهدف وحيد في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في ختام منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

سجل هدف المباراة محمد الواكد في الدقيقة 18 ليقلص الفارق مع المتصدر تشرين إلى نقطة واحدة.

وفي مباراة ثانية حقق الطليعة فوزاً صعباً على المتصدر تشرين بهدف وحيد على ملعب حماة البلدي سجله عبد الله الشامي في الدقيقة 42 .

وكانت الجولة السابعة انطلقت أمس وشهدت فوز الوحدة على حطين بهدف دون رد والشرطة على الساحل بهدفين دون رد والوثبة على جبلة بثلاثة أهداف دون رد والكرامة على المجد بثلاثة أهداف لهدف والنواعير على حرفيي حلب بثلاثة أهداف لهدفين.

وبقي تشرين في صدارة ترتيب الفرق في ختام الجولة السابعة بـ 15 نقطة يليه الجيش بـ14 نقطة ثم الكرامة والوحدة والشرطة بـ13 نقطة والاتحاد والساحل بـ 11 نقطة فالوثبة والنواعير بـ10 نقاط ثم الطليعة بـ8 نقاط والمجد وجبلة وحطين بـ 5 نقاط وأخيراً حرفيو حلب بنقطة واحدة.

وتنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين منافسات الجولة الثامنة حيث يلتقي يوم الثلاثاء الساحل مع حطين والنواعير مع الوثبة وجبلة مع الشرطة والوحدة مع المجد وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاربعاء حيث يلتقي الكرامة مع الجيش وتشرين مع حرفيي حلب والاتحاد مع الطليعة.