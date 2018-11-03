3 تشرين الثاني 1957 … إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة “سبوتنك 2” السوفييتية

دمشق-سانا

1839 – بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.

1903 – استقلال بنما.

1913 – الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل.

1918 – بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.

1928 – تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللاتينية بدلا من العربية في كتابة اللغة التركية.

1935 – الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.

1942 – إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز “إف 2” وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 – العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سورية وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

1957 – إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة “سبوتنك 2” السوفييتية لتكون أول كائن حي يطلق برحلة إلى الفضاء.

1992 – انتخاب بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.

2004 – الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.

من مواليد هذا اليوم

1852 – الإمبراطور ميجي إمبراطور اليابان.

1908 – جيوفاني ليوني رئيس إيطاليا السادس.

1933 – أمارتيا سن.. اقتصادي هندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1998.

من وفيات هذا اليوم

1954 – هنري ماتيس.. رسام فرنسي.

1996 – جان بيدل بوكاسا إمبراطور إمبراطورية أفريقيا الوسطى.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في بنما.

عيد الاستقلال في دومينيكا.

عيد الاستقلال في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.

يوم الثقافة في اليابان.