3 تشرين الثاني 1957 … إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة “سبوتنك 2” السوفييتية

دمشق-سانا
1839 – بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.
1903 – استقلال بنما.
1913 – الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل.
1918 – بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.
1928 – تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللاتينية بدلا من العربية في كتابة اللغة التركية.
1935 – الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.
1942 – إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز “إف 2” وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1956 – العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سورية وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
1957 – إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة “سبوتنك 2” السوفييتية لتكون أول كائن حي يطلق برحلة إلى الفضاء.
1992 – انتخاب بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.
2004 – الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.
من مواليد هذا اليوم
1852 – الإمبراطور ميجي إمبراطور اليابان.
1908 – جيوفاني ليوني رئيس إيطاليا السادس.
1933 – أمارتيا سن.. اقتصادي هندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1998.
من وفيات هذا اليوم
1954 – هنري ماتيس.. رسام فرنسي.
1996 – جان بيدل بوكاسا إمبراطور إمبراطورية أفريقيا الوسطى.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في بنما.
عيد الاستقلال في دومينيكا.
عيد الاستقلال في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.
يوم الثقافة في اليابان.