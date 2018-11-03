نابولي يسحق إمبولي بخماسية في الدوري الإيطالي بكرة القدم

روما-سانا

تغلب نابولي على إمبولي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليستعيد المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بكرة القدم.

افتتح لورينزو انسيني التسجيل لنابولي بعد تسع دقائق ثم أحرز دريس ميرتنز أول أهدافه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38 ثم قلص فرانشيسكو كابوتو الفارق قبل مرور ساعة لكن ميرتنز هز الشباك مجددا بتسديدة من على حدود المنطقة.

وأضاف البديل أركاديوش ميليك الهدف الرابع قبل أن يكمل ميرتنز الثلاثية له والخماسية لفريقه بعد أن راوغ الحارس ايفان بروفيدال.

ويملك نابولي 25 نقطة من 11 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر يوفنتوس الذي يستضيف كالياري في وقت لاحق اليوم بينما توقف إمبولي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.