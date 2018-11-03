SCS-NET
الشريط الأخباري

نابولي يسحق إمبولي بخماسية في الدوري الإيطالي بكرة القدم

2018-11-03

روما-سانا

تغلب نابولي على إمبولي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليستعيد المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بكرة القدم.

افتتح لورينزو انسيني التسجيل لنابولي بعد تسع دقائق ثم أحرز دريس ميرتنز أول أهدافه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38 ثم قلص فرانشيسكو كابوتو الفارق قبل مرور ساعة لكن ميرتنز هز الشباك مجددا بتسديدة من على حدود المنطقة.

وأضاف البديل أركاديوش ميليك الهدف الرابع قبل أن يكمل ميرتنز الثلاثية له والخماسية لفريقه بعد أن راوغ الحارس ايفان بروفيدال.

ويملك نابولي 25 نقطة من 11 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر يوفنتوس الذي يستضيف كالياري في وقت لاحق اليوم بينما توقف إمبولي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

انظر ايضاً

نابولي يهزم لاتسيو ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

ميلانو-سانا استعاد نابولي صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه على لاتسيو 4-1 اليوم. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2018, All Rights Reserved