سان جيرمان يحقق رقما قياسيا جديدا بانتصاره للمرة 12 على التوالي

باريس- سانا

تغلب باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بكرة القدم على ليل بهدفين مقابل هدف ليواصل بدايته المثالية التي توجت بـ12 انتصارا على التوالي في أفضل بداية لفريق في موسم ضمن بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

سجل هدفي الفريق الباريسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور في الدقيقتين 70 و84 بينما قلص نيكولاس بيبي الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة محققا العلامة الكاملة بينما تجمد رصيد ضيفه عند 25 نقطة في المركز الثاني.

ويتفوق سان جيرمان على الرقم الخاص بعدد انتصارات توتنهام هوتسبير المتتالية والبالغ 11 والذي حققه الفريق في مستهل موسم 1960/1961 بدوري الأضواء بإنكلترا.

وسيستضيف مونبلييه صاحب المركز الثالث والذي يتراجع بفارق ثلاث نقاط أخرى منافسه اولمبيك مرسيليا صاحب المركز الخامس في المباراة الأخرى المهمة في تلك الجولة غدا الأحد.