الأهلي يتغلب على الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم

القاهرة-سانا

تغلب الأهلي المصري على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم أضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 56 لكن الجزائري يوسف البلايلي قلص النتيجة بهدف الترجي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ليعود سليمان ويسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 76.

وجاءت المباراة مثيرة للجدل تحكيميا بعد احتساب ضربتي جزاء للأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو وسط اعتراضات لاعبي الترجي.

ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ستاد رادس في تونس.