سورية تشارك بالاجتماع الوزاري حول تحقيق التغطيةالصحيةبشرق المتوسط

سلطنة عمان-صلالة-سانا

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري حول الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم الشرق الأوسط والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية في مدينة صلالة بسلطنة عمان بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي.

ويشارك في الاجتماع الوزاري الذي يستمر ثلاثة أيام وزراء الصحة من إقليم شرق المتوسط وخبراء عامون وإقليميون وبرلمانيون وشركاء منظمة الصحة العالمية في التنمية.

ومن المنتظر أن يوقع وزراء الصحة على الميثاق العالمي المعني بالتغطية الصحية الشاملة للعام 2030 بقصد تعزيز التزام الدول الأعضاء بوضع رؤية وتنفيذ خارطة طريق وطنية للمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.