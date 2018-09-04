سورية تشارك بمهرجان الغدير الدولي للإعلام في العراق

بغداد – سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام بدورته الثانية عشرة في مدينة النجف العراقية بمشاركة سورية مميزة ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وابتدأت فعاليات المهرجان الذي أقيم تحت عنوان “بالكلمة والصورة يكتمل النصر” بافتتاح “سوق المعرض” الذي ضم أجنحة للمؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية وحظيت أجنحة المؤسسات الإعلامية السورية باهتمام كبير من قبل الوفود المشاركة والجمهور الإعلامي والفني العراقي حيث نوه مسؤولون وإعلاميون عراقيون باستمرار حضور الإبداع الفني السوري في المهرجان منذ انطلاقته مهنئين الشعبين السوري والعراقي بالنصر على الإرهاب بعد أن امتزجت دماؤهما لتحقيق هذه الغاية.

وأشار الأمين العام لمهرجان الغدير الدولي مضر البكاء في تصريح إعلامي إلى أن عنوان المهرجان “بالكلمة والصورة يكتمل النصر” جاء ليؤكد دور الإعلاميين في تكريس النصر على الإرهاب.

واعتبر آدم محمد رئيس الوفد السوري أن مشاركة سورية في المهرجان تحمل معاني الانتصار الكامل الذي حققه الجيش العربي السوري في حربه ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها على مستوى ساحة الوطن منوها بدور الإعلام السوري خلال سنوات الحرب وتقديمه العديد من الشهداء.

وأكد علي كلش عضو لجنة التحكيم العليا لمهرجان الغدير أن مشاركة سورية ضرورية لإنجاح أي مهرجان احتفالي عربي بينما بين علي رسلان عضو الوفد اللبناني أن المشاركة السورية في المؤتمر تحمل رسالة إصرار على العودة إلى الحياة وتوجه رسالة للعالم بأن الشعب السوري يملك تاريخا أصيلا لا يمكن اقتلاعه.

وعبر الوفد الإعلامي السوري عن سعادته في المشاركة في فعاليات المهرجان لتقديم صورة عن عودة الحياة إلى طبيعتها في سورية بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على عصابات الموت والإرهاب.

وتشارك في المهرجان الذي يستمر لمدة يومين 500 شخصية فنية وإعلامية وأكثر من 150 مؤسسة فنية وإعلامية من مختلف البلدان العربية والإسلامية.