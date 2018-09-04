مجلس النواب العراقي يبقي جلسته مفتوحة لاختيار هيئته الرئاسية

بغداد-سانا

قرر مجلس النواب العراقي اليوم إبقاء جلسته الأولى مفتوحة حتى يوم غد بعد ترشح ستة نواب لرئاسة المجلس.

وأفاد موقع السومرية نيوز العراقي بأن المجلس عقد جلسته الأولى في دورته الرابعة برئاسة النائب الأكبر سنا محمد علي زيني لاختيار رئيس دائم لمجلس النواب ونائبين له.

وأفاد النائب زيني بأن النواب المرشحين لرئاسة المجلس هم /طلال الزوبعي وأحمد الجبوري ومحمد تميم ومحمد الحلبوسي وأسامة النجيفي ورشيد العزاوي/.

يذكر أن الدستور العراقي ينص على حسم مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان خلال الجلسة الأولى وفي حال فشل البرلمان في تسمية هيئته الرئاسية تبقى جلسته مفتوحة.

وكان ائتلاف كتل النصر وسائرون والحكمة والوطنية بالإضافة إلى قوى أخرى اعلنت اتفاقها على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان والتي تضم 180 نائبا تحت اسم تحالف النواة.

من جهة أخرى أعلن تحالفا كتلتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري التوصل لاتفاق اخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تحت اسم تحالف البناء والذي يضم 145 نائبا.

كما قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ترؤءس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وأكد العبادي في بيان اصدره مكتبه اليوم حرصه على حقوق مقاتلي الهيئة وتوفير كل الدعم لهم منوها بتضحياتهم التي حققت النصر على الارهاب وتعمل على مواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد.

وكان العبادي أصدر الخميس الماضي أمرا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشارا للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.