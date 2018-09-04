بتكليف من الرئيس الأسد.. السفير عبد الكريم يشارك في مراسم تشييع نجل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية

بيروت-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد شارك سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم اليوم في مراسم تشييع روبير فرنجية نجل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية.

وقدم السفير عبد الكريم باسم الرئيس الأسد التعازي وأخلص المشاعر الصادقة والمواساة إلى رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية وعائلة المرحوم روبير فرنجية راجياً أن يلهم الله الجميع الصبر والسلوان.

من جهته الوزير السابق فرنجية ثمن هذه اللفتة الكريمة من الرئيس الأسد متمنياً العزة والنصر والازدهار لسورية.

وودعت إهدن بحضور حشد كبير من الشخصيات والوزراء والنواب روبير فرنجية نجل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية بمأتم مهيب رسمي وشعبي.