الأشغال والأكلات التراثية في معرض ببلدة كفرام في حمص

حمص-سانا

حفل معرض الأكلات والأشغال التراثية في مهرجان “صيف كفرام الرياضي الثالث” الذي أقامته الفعاليات الأهلية والشعبية في بلدة كفرام في حمص مؤخراً بالعديد من أصناف الأطعمة والمشغولات اليدوية التي تجسد تراث القرية وثراءه.

وأوضحت رحاب بركات المشرفة على المعرض لنشرة سانا سياحة ومجتمع أن بلدة كفرام اشتهرت بالعديد من الأكلات الشعبية التي ورثت الأمهات طريقة إعدادها عن الجدات ونقلنها بدورهن الى بناتهن للحفاظ على التراث الجميل ومن هذه الأكلات الهريسة التي تصنع من القمح واللحم والمأمونية من السميد والسمن العربي والقطر والفطائر بأنواعها على الصاج وغيرها.

وأشارت جورجيت ضومط وميشلين برهوم من المشاركات بالمعرض إلى أن الكثير من الأسر الريفية لاتزال تحتفظ بالأدوات القديمة التي تستخدم في صناعة الأكلات التراثية كالصاج وموقدة الحطب والجرن.

وفي بعض زوايا المعرض فرشت أعمال يدوية من الكروشيه التي تتطلب صبراً ومهارة لإنجازها والمطرزات التي اعتادت النساء الريفيات صناعتها ولاسيما في ليالي الشتاء الطويلة لتتزين بها الطاولات والفرش وبعض أثاث المنزل كما عرضت بعض الأعمال الشمعية.

تمام الحسن