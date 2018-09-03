مرسوم يقضي بفرز الطلاب المسجلين بالسنة التحضيرية للكليات الطبية وفق الحدود الدنيا لنتائج المفاضلة المتعلقة بذوي الشهداء

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 279 القاضي بفرز الطلاب المسجلين في السنة التحضيرية للكليات الطبية وفق الحدود الدنيا لنتائج مفاضلة فرز السنة التحضيرية المتعلقة بذوي الشهداء.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 279

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

يفرز الطلاب المسجلون في السنة التحضيرية للكليات الطبية وأصبحوا مشمولين بأحكام المرسوم رقم 218 تاريخ 26-6-2018 بعد تسجيلهم فيها وفق الحدود الدنيا لنتائج مفاضلة فرز السنة التحضيرية المتعلقة بذوي الشهداء.

المادة (2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق على الطلاب المسجلين في السنة التحضيرية بدءا من العام الدراسي 2017-2018.

دمشق في 23-12-1439 هجري الموافق لـ 3-9-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وتتضمن الحالات التي شملها المرسوم 218 كلا من /أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء.. جرحى العجز الكلي والجزئي.. جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين.. أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة.. أبناء المفقودين وأزواجهم/ من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.