الإنشاءات المعدنية تنجز المرحلة الأولى من إعادة تأهيل مقرها الرئيسي

دمشق-سانا

أنجزت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية المرحلة الأولى من إعادة تأهيل مقرها الرئيسي في منطقة عدرا بريف دمشق بعد تعرضها للتخريب من قبل الإرهابيين.

وأوضح المهندس زياد يوسف مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أن الأعمال التي تم إنجازها بالشركة تتضمن تأهيل مبنى الإدارة وسورها الخارجي ومحطة المحروقات وصالة المراجل وترميم الجزء الأكبر من صالة الإنشاءات وتعبيد الطرقات ما يجعل الشركة قادرة على العودة إلى مقرها الدائم بعد تزويدها بالكهرباء وإجراء بعض الترتيبات اللازمة لتتمكن من استئناف عملها لافتاً إلى أن الشركة حصلت على تمويل المرحلة الثانية من إعادة التأهيل فيها.

من جهته أشار مدير عام الشركة المهندس كمال إدلبي إلى أنه عند توفر التغذية الكهربائية لمقر الشركة الأساسية سيتم نقل المعدات والتجهيزات إلى المقر الاساسي للشركة مبيناً أن عملية تأهيل المرحلة الأولى استمرت نحو 9 اشهر وبلغت كلفتها 650 مليون ليرة سورية.

وكشف إدلبي أن الشركة وقعت مع المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عقداً لتنفيذ أبراج كهربائية بقيمة تصل إلى نحو مليار ليرة سورية.