عروض غنائية ومسرحية واستعراضية ضمن مسرح الطفل بمعرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن برنامج مسرح الطفل المرافق لأيام معرض دمشق الدولي بدورته الستين الذي يضم مسرحيات وفقرات غنائية واستعراضية متنوعة إضافة إلى مسابقات وجوائز.

وبحسب البرنامج الذي وزعته المؤسسة وحصلت سانا على نسخة منه تبدأ فعاليات مسرح الطفل يوم الجمعة في 7/9 بعرض غنائي ومسرحية قرية السنافر بينما تقدم عروض سبيستون يوم السبت 8/9 إلى جانب فقرات السحر والخفة ومسرحية الرحلة.

ويتضمن اليوم الرابع 9/9 مسرحية “ليلى والذئب وكورال” إلى جانب فقرات خفة وسحر وتعاد عروض سبيستون في اليوم الخامس 10/9 إضافة إلى عرض لمسرحية علي بابا ومرمر وحفل راقص ومسرحية بارني.

ويخصص اليوم السادس 11/9 لمسرحية أحلى الحكايا ومسرحية فلة والأقزام السبعة مع فقرات سحر وخفة بينما يقدم شارلي ورفاقه في السيرك في اليوم السابع 12/9 عرضا مسرحيا وتقدم فرقة جدو أسامة مسرحية سعيد وعنيد.

وتشارك الفرق الطلائعية في يومي 13/9 و14/9 بلوحات فلكلورية شعبية إضافة إلى مسرحية مدينة الأحلام في اليوم الثامن ومسرحية أليس في بلاد العجائب في اليوم التالي.

ويختتم مسرح الطفل برنامجه بحفل غنائي يؤديه عدد من أطفال ذا فويس كيدز منهم غنى أبو حمدان وكمي غرز الدين وأمير عموري.

مها الأطرش