لافروف: مستمرون بدعم سورية في مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس القرار 2254

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على استمرار بلاده في تقديم الدعم لسورية في مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأوضح لافروف خلال كلمة في معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم إن روسيا تتعاون مع الدولة السورية في إعادة الإعمار ومستمرة في تقديم المساعدات لإنعاش الاقتصاد والبنية التحتية.

وشدد لافروف على أن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع حلفائها في كل العالم لتحقيق الأمن والاستقرار وحل الأزمات الدولية على أساس الحوار بما يضمن مصالح كل الأطراف.

وبين لافروف أن ترويج الإدارة الأمريكية لسياسات عدائية ضد روسيا ودول أخرى غير مقبول مشيراً إلى أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.

وشدد لافروف على أن واشنطن تسعى لفرض سياساتها بالهيمنة والعقوبات وخلقت الكثير من المشاكل في العالم مؤكداً أن هذه السياسات غير صائبة كما أن جميع محاولات فرض نظام القطب الواحد في العالم فاشلة.