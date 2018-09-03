هيئة الكتاب تشارك في المؤتمر العالمي الخامس للترجمة الأدبية بموسكو

دمشق-سانا

تشارك وزارة الثقافة/ الهيئة العامة السورية للكتاب في فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للترجمة الأدبية الذي سيعقد في موسكو في الفترة من الخامس وحتى العاشر من الشهر الجاري وسيبحث في الترجمة الأدبية كوسيلة للدبلوماسية والتواصل الثقافيين.

ومن المقرر أن يعرض مدير هيئة الكتاب الأديب والمترجم الدكتور ثائر زين الدين خلال المؤتمر الذي تقيمه الوكالة الفيدرالية للصحافة والتواصل الاجتماعي ومعهد الترجمة الأدبية في روسيا الاتحادية تجربة وزارة الثقافة/ هيئة الكتاب في ترجمة الأدب الروسي إلى اللغة العربية.

وأوضح زين الدين في تصريح صحفي أن اختيار هذه التجربة جاء لما تتسم به من عمق وعراقة ولا سيما أنها بدأت مع تأسيس وزارة الثقافة في سورية مطلع ستينيات القرن الماضي كما تشهد اليوم انطلاقة جديدة وواسعة.

ويشارك في المؤتمر 300 مترجم من مختلف دول العالم وتتوزع فعالياته على حلقات عديدة وموضوعات شتى منها (المترجم والناشر علاقة اتحاد أم عداء) و(الترجمة الأدبية الفنية ..صعوبات وإشكالات) و(القصة والشعر في المسرح .. إمكانية الترجمة أم استحالتها) و(أدب الطفل.. ماذا نترجم للأطفال وكيف) و (القصيدة القصة والقصة القصيدة ..الترجمة إلى لغة أخرى) وغيرها من الموضوعات.