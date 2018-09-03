برلمانية أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع إجراءاته القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

براغ-سانا

دعت النائب التشيكية في البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها على سورية لأنها سياسة فاشلة ينتهجها الاتحاد.

وأوضحت كونيتشنا في حديث للتلفزيون التشيكي الليلة الماضية أن رفع تلك الإجراءات سيسهم في تسريع عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم خاصة أن الكثير منهم يريد ذلك بعد تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهابيين.

ولفتت كونيتشنا إلى أنه آن الأوان ليقر مسؤولو الاتحاد الاوروبي بأن سورية أصبحت دولة آمنة وبالتالي من يريد العودة من السوريين يمكنه ذلك مشددة على أن حل هذه القضية يتطلب إعادة خطوط الطيران الأوروبية إلى سورية.

كما أعربت كونيتشنا عن ارتياحها لعدم اتباع تشيكيا سياسات الكثير من الدول الأوروبية تجاه سورية لافتة إلى بقاء السفارة التشيكية مفتوحة في دمشق.