قاسمي: سورية حققت انتصاراً كبيراً وثميناً على الإرهاب

طهران-سانا

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن سورية حققت انتصارا كبيرا وثمينا على الارهاب وهي ومن ورائها محور المقاومة سيقفون دائما في وجه المؤامرات الأمريكية والغربية.

وأوضح قاسمي في تصريح تلفزيوني أنه بعد سنوات من الهزائم التي تلحق بالإرهابيين في سورية والعراق والمنطقة لا تزال الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة الداعمة لتنظيم “داعش” الارهابي تأمل في تحقيق أحلامها السابقة وتحاول اضعاف الدولة السورية لكنها ستفشل بالتأكيد في تحقيق مآربها طالما أن سورية والمقاومة تمتلكان الإرادة القوية للوقوف في وجه المؤامرات الغربية.

ولفت إلى أن القمة الثلاثية التي ستضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتعقد في السابع من الشهر الجاري في طهران تهدف بالدرجة الأولى إلى متابعة تطورات الوضع في سورية والمنطقة بشكل عام وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والسلام.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية أكد قاسمي حرص إيران على استتباب الأمن والاستقرار وحماية السيادة الوطنية في العراق وأن يكون أي قرار يتخذ نابعا من إرادة الشعب العراقي وقال: “نحن سنتعامل مع أي حكومة عراقية من منطلق الاحترام كممثل للشعب العراقي الصديق”.

وأكد قاسمي ضرورة عدم تدخل أمريكا في الشأن الداخلي العراقي مبينا أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سبب رئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة القلاقل والتوترات فيها.