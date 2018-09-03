مقتل4أشخاص وإصابة7بسقوط قذيفة على مخيم نازحين في العاصمة الليبية

طرابلس-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء سقوط قذيفة على مخيم للنازحين في منطقة الفلاح بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت صحيفة المتوسط الليلية بأن القذيفة سقطت على مخيم نازحي تاورغاء في منطقة الفلاح.

وتشهد العاصمة الليبية ومحيطها اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع تلجأ خلالها بعض الميليشيات للقصف العشوائي عقب الإعلان عن هدنة لم تدم طويلا وتفيد آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة الليبية أمس الأول بأن المعارك في طرابلس أوقعت 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح ومعظم الضحايا من المدنيين.

فرار نحو 400 معتقل وسط فوضى وأعمال عنف في العاصمة

من جهة أخرى تمكن نحو 400 معتقل من الفرار اليوم من أحد سجون العاصمة طرابلس وسط الفوضى وأعمال العنف والمواجهات الدامية المخيمة على المدينة منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة الليبية قولها في بيان إن المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب على هامش المعارك الدامية بين مجموعات مسلحة قرب سجن عين زارة.

ولم يوضح بيان الشرطة ماهية الجرائم التي ارتكبها المعتقلون الفارون.

بدورها أعلنت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو في بيان نقلته صحيفة الوسط الليبية عن مقتل أكثر من 14 مدنيا بينهم أربعة أطفال وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح جراء الاشتباكات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع مشيرة إلى الخوف المسيطر على العائلات بسبب تصاعد القصف العشوائي الذي يطال أحياءها ما يجبر الأهالي على الفرار من منازلهم.

وتعيش ليبيا منذ عدوان حلف الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق.