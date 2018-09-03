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استشهاد 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف سلمية

2018-09-02

حماة-سانا

استشهد خمسة مدنيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في ريف سلمية بريف حماة الشرقي.

وأفاد مصدر طبي في مشفى سلمية لمراسل سانا باستشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بسيارة تقل عمالا في قرية المبعوجة بريف سلمية إلى الشرق من مدينة حماة.

وبين المصدر أن إصابات الجرحى متفاوتة وتتم معالجتها في مشفى سلمية.

وإمعانا من التنظيمات الإرهابية في زيادة مستوى إجرامها بحق الأهالي تلجأ إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية وتفخيخ المنازل في المناطق التي يندحرون منها.

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