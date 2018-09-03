دراسة تظهر أن السكتة الدماغية تزيد من خطر الإصابة بالخرف

لندن- سانا

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية تتضاعف لديهم فرص الإصابة بمرض الخرف.

وأجرى باحثون بجامعة إكسيتر البريطانية دراستهم على 2ر3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم لكشف العلاقة بين السكتة الدماغية والخرف ووجدوا أن المرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية تضاعفت لديهم فرص الإصابة بالخرف حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل خطر أخرى تؤدي للخرف مثل ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر السكتة الدماغية مرضا وعائياً يحدث بسبب عدم قدرة شرايين المخ على إيصال الأكسجين إلى الدماغ ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعاني 15 مليون شخص السكتة الدماغية سنوياً حول العالم وفي الوقت نفسه يعاني نحو 50 مليون شخص حالات الخرف على مستوى العالم ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 131 مليوناً بحلول عام 2050.