إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها

طرابلس– سانا

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها التي تشهد منذ أيام اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان اليوم نقلته وسائل إعلام: إنه نظراً لخطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة فإن المجلس الرئاسي يعلن حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها بهدف حماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية.

وتشهد العاصمة الليبية ومحيطها اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع تلجأ خلالها بعض الميليشيات للقصف العشوائي عقب الإعلان عن هدنة لم تدم طويلاً وتفيد آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة الليبية أمس الأول بأن المعارك في طرابلس أوقعت 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح ومعظم الضحايا من المدنيين.

ومنذ عدوان حلف الناتو عليها عام 2011 تعيش ليبيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق.