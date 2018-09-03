إصابة مشاركين بمسير القوارب لكسر الحصار عن غزة برصاص الاحتلال

غزة-سانا

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص عشرات القوارب الفلسطينية المشاركة في المسير البحري السادس لكسر الحصار عن قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع على نحو 50 قارباً شارك في المسير البحري الذي انطلق اليوم من ميناء الصيادين في غزة نحو شمال القطاع وضم طلاباً وجرحى وعدداً من المتضامنين لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الصيادين في بحر قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأكدت الهيئة العليا لكسر الحصار أن المسيرات ستبقى مستمرة براً وبحراً حتى كسر الحصار عن القطاع.

وتتعمد بحرية الاحتلال الاسرائيلي استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنتهم التي يكسبون منها في مواجهة الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على أهالي القطاع منذ العام 2006.