وحدة لتبريد وتخزين الفواكه والخضار في بلدة المشنف بالسويداء

السويداء-سانا

أحدث مجلس بلدة المشنف في السويداء وحدة لتبريد وتخزين الفواكه والخضار بسعة 120 طنا وكلفة نحو 35 مليون ليرة من الموازنة المستقلة لمجلس المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار رئيس مجلس البلدة هنيدي غانم إلى أن الوحدة تأتي كمشروع استثماري لمساعدة المزارعين على تخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة وتخفيف الضغط عن وحدات تبريد التفاح المنتشرة بالبلدة وإيجاد مصدر تمويل ثابت للمجلس ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت غانم إلى جهوزية الوحدة للعمل واستقبال منتجات المزارعين حيث تم تنفيذها بمواصفات جيدة من فرع مؤءسسة الإنشاءات العسكرية وتتناسب مع خصوصية البلدة زراعيا لجهة تميزها بإنتاج التفاح الذي يبلغ سنويا نحو 2175 طنا.

وتقع بلدة المشنف في الريف الشرقي للسويداء وتبعد عن مركز المحافظة20كم.