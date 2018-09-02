مجلس الوزراء يستعرض استعدادات الوزارات لمعرض دمشق الدولي ويقر خطة تطوير منظومة التعليم العالي

دمشق-سانا

استعرض مجلس الوزراء استعدادات الوزارات النهائية لانطلاق الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي المقررة يوم الـ 6 من أيلول الجاري وخاصة في مجال نقل الزوار ذهابا وايابا وجهوزية النقل بالقطار وتحديد منافذ ومسارات الدخول والخروج وتم الطلب من وزارات الاعلام والاقتصاد والثقافة والسياحة الوجود المستمر على أرض المعرض لمعالجة أي ثغرة قبل الافتتاح.

وناقش المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليكون متوافقا مع تطور قطاع النقل الجوي ووضع نظام عمل موحد يعزز قدرة المؤسسة على الاستمرار والمنافسة والحفاظ على الخبرات الفنية والاختصاصية ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وأقر المجلس خطة تطوير منظومة التعليم العالي لجهة البنية التعليمية والتحتية والسكن والكتاب الجامعي والجامعات الخاصة والبحث العلمي والتدريب العملي وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لرفع مستوى جودة التعليم وتحقيق أفضل المخرجات التي تتطلبها مرحلة ما بعد الحرب.

ودرس المجلس مشروع قانون تعديل قانون وزارة الأوقاف بهدف تحديد ضوابط الخطاب الديني بما يعزز المواطنة والاخاء الديني والانتماء الوطني ومحاربة الفكر التكفيري وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وكلف المجلس الوزارات والجهات المعنية تنفيذ خطة اقتصادية وبشرية لتحفيز المهجرين بفعل الإرهاب على العودة إلى بيوتهم في المنطقة الجنوبية وتم الطلب من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية تأمين كل مستلزمات إعادة إحياء القطاع الزراعي في محافظة درعا بما فيها المحروقات ومياه الري.

وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع بإنجاز خطة إصلاح القطاع العام الانشائي وإقرار ميزات تفضيلية لمدة عام وتأمين كل مستلزماته.

كما طلب المجلس من وزارات الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع آلية تنفيذية لدعم استمرار استثمارات القطاع العام في مجال تعبئة المياه المعدنية “مياه الشرب” نظرا للعوائد الاقتصادية المجدية التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع.