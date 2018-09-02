تعرف على إجراءات السلامة في المدارس

دمشق-سانا

تسبق بداية العام الدراسي أيام من التحضيرات لاختيار المدرسة وتسجيل الطفل وتأمين حاجاته من قرطاسية وألبسة وغيرها وتتصدر هواجس الأهل عموما سلامة ابنهم الجسدية والنفسية التي يعد القائمون على العملية التعليمية ضمانها بجملة إجراءات.

مسؤول الصحة المدرسية في تربية دمشق الدكتور نهاد مصطفى بين لـ سانا الصحية أن هذه الإجراءات تبدأ بضمان بيئة مدرسية آمنة من مبنى المدرسة إلى الصفوف والباحة ودورات المياه مع التأكيد على تعقيم خزانات مياه الشرب.

وتستكمل خطوات السلامة بإجراء فحوص دورية لطلاب الصف الأول لتسجيل أي مشاكل صحية بما فيها النفسية والعصبية والتأكد من الحالة التلقيحية لهم حسب مصطفى الذي أشار إلى التواصل مع وزارة الصحة لبدء حملة اللقاح الخاصة بالصف الأول والسادس خلال الفصل الدراسي الأول.

ولفت مسؤول الصحة المدرسية إلى وجود لجان خاصة تقيم حالات ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية وصعوبات التعلم لتحويلهم إلى مدارس الدمج ليتلقوا تعليمهم بصورة أفضل.

وبالنسبة للمقصف المدرسي لفت مصطفى إلى وجود تعميم على ضرورة أن يحمل كل من يعمل لصالح المقصف شهادة صحية تضمن عدم إصابته بمرض سار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وحفظها بطريقة سليمة.

وعن الحقيبة المدرسية ذكر مسؤول الصحة المدرسية أن دائرة المناهج سعت لتقسيم الكتب إلى عدة اجزاء لتخفيف الحمل على الطالب متمنيا على الأهل اختيار حقائب مناسبة من حيث الحجم لعمر الطفل ووضع الكتب التي يحتاجها فقط وفق البرنامج والابتعاد عن الحقائب التي تحمل رسومات تحفزه على العنف والعدوانية.

دينا سلامة