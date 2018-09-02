لجنة دعم الشعب الفلسطيني تدعو إلى التمسك بخيار المقاومة

دمشق-سانا

دعت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني فصائل المقاومة الفلسطينية إلى رفض الحوار مع العدو الصهيوني والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي الهادف إلى تصفية القضية المركزية للامة العربية.

واستنكرت اللجنة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو القرار الأمريكي الجائر بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مؤكدة على استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة وإقامة دولته الحرة المستقلة.

في سياق آخر اعتبرت اللجنة أن التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية بشن عدوان جديد على سورية عبر افتعال مسرحيات مفبركة عبر عملائها لن تثني الجيش العربي السوري عن تحرير إدلب وباقي المناطق التي تقع تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية ومموليها.

كما أدانت اللجنة محاولات التطبيع بين العدو الصهيوني وحكام السعودية والخليج والعدوان الصهيوني السعودي على اليمن الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين وسط صمت دولي ولا سيما دول الغرب الاستعماري التي تتشدق بحقوق الإنسان.

وتأسست اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.‏