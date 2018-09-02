فيدرر يهزم كيريوس في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك-سانا

فاز روجر فيدرر على نيك كيريوس 6-4 و6-1 و7-5 أمس ليتأهل للدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة.

وبعد أن احتاج اللاعبان إلى شوط فاصل في المجموعة الثالثة لحسم كل المواجهات السابقة بينهما توقع المشجعون في استاد آرثر آش إثارة بالغة لكنهم شاهدوا بدلا من ذلك أداء من جانب واحد ليحقق فيدرر انتصاره الثالث ضد اللاعب الاسترالي متقلب المزاج.

وبعد أن حافظ كيريوس على إرساله لتصبح النتيجة 4-4 أخذ فيدرر زمام المبادرة وشق طريقه خلال الأشواط السبعة التالية، وكسر إرسال اللاعب الاسترالي ليفوز بالمجموعة الأولى ثم كسر إرساله مرتين في الثانية ليتقدم 5-صفر.

و بالوصول إلى المجموعة الثالثة نفدت أفكار كيريوس بينما واصل فيدرر الضغط وكسر إرسال كيريوس ليتقدم 6-5 ثم أرسل للفوز بالمباراة التي حسمها بضربة إرسال ساحقة.