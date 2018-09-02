الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 صيادين فلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم 6 صيادين فلسطينيين قرب ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية لوكالة وفا أن “زورقا حربيا تابعا للاحتلال حاصر قارب صيد على متنه ستة من الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع واعتقلهم واستولى على القارب”.

يذكر أن قوات الاحتلال البحرية تتعمد بشكل يومي التضييق على الصيادين قرب سواحل قطاع غزة عبر ملاحقتهم وإطلاق النار صوب قواربهم بهدف منعهم من الصيد.

من جهة أخرى أصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 8 سنوات خلال قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين في بلدة كفر قدوم في الضفة الغربية مساء اليوم.

وكان 180 فلسطينيا أصيبوا أمس بجروح مختلفة في قطاع غزة جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة صوب مئات الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في القطاع.