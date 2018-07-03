جريحان بإطلاق نار أمام مدرسة في ولاية كانساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب شخصان بجروح بالغة جراء إطلاق نار وقع اليوم أمام مدرسة ابتدائية في ولاية كانساس الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن المتحدث باسم الشرطة جون لاسي قوله إن “قوات الأمن لاتزال تبحث عن مطلق النار في إحدى مناطق كنساس سيتي” مشيرا إلى أن المصابين عاملان وليسا من التلامذة.

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار ولاسيما داخل المدارس على خلفيات وأسباب متعددة لتحصد المزيد من القتلى والمصابين وتلقي الضوء على مجتمع يعاني الكثير الأزمات والمشكلات العميقة.

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