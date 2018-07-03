مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز اليمنية

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لمحاولات تسلل في جبهة حيفان بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولات تسلل لمرتزقة العدوان من عدة محاور في جبهة حيفان وكبدوهم خسائر كبيرة في منطقة النجدين ووادي الضباب والهجمة وبني علي والمفاليس وتبة سعيد والخزان والقبة.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا أمس وأصيب أخرون خلال التصدي لمحاولة تسلل لهم في مقبنة بمحافظة تعز.

إلى ذلك تمكنت وحدة من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من أسر قيادي بارز لمرتزقة العدوان السعودي وعدد من مرافقيه في جبهة قانية الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وقال مصدر عسكري “تم أسر القيادي المرتزق المدعو طالب ناجي علي القردعي وعدد من مرافقيه بعملية استدراج نوعية في جبهة قانية”.

وأشار المصدر إلى أن القردعي يحمل الجنسية الأمريكية وأسندت له العديد من المهام من قوى العدوان من ضمنها “بيع أسرى للعدو السعودي”.