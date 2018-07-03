126 مليون ليرة قيمة أضرار قطاع الكهرباء في بلدة إبطع نتيجة اعتداءات الإرهابيين

درعا-سانا

أعلن مدير الشركة العامة لكهرباء درعا الانتهاء من إجراء التقييم الشامل لواقع الكهرباء في بلدة إبطع بالريف الشمالي بعد عودة الأمن والاستقرار إليها.

وأشار مدير الشركة المهندس غسان الزامل في تصريح لمراسلة سانا إلى أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها الشبكة نتيجة اعتداءات الإرهابيين تقدر بنحو 126 مليون ليرة موضحا أن الأضرار تركزت في تخريب 9 مراكز تحويل وخط 20 كيلو فولط المغذي للبلدة من محطة تحويل الشيخ مسكين والكابلات والخطوط الفرعية إضافة إلى الشبكات داخل الأحياء وعدادات الكهرباء في المنازل والمحال والمنشآت الخاصة.

ولفت الزامل إلى أن الشركة ستبدأ عملها فورا بتأمين احتياجات البلدة من مراكز التحويل ومواد أخرى لإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة بعد تأمينها من قبل الجيش العربي السوري.

وكانت وحدات الجيش دخلت السبت الماضي إلى بلدة إبطع بعد رضوخ المسلحين فيها وتسليم أسلحتهم وذخيرتهم تحت ضغط العملية العسكرية المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابي في درعا.